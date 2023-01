Lutte contre les discriminations : bientôt un mémorial pour les gens du voyage

Par ailleurs, le ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a dit travailler à la création d'une "amende civile" qui viendra "abonder un fonds destiné à directement aider les victimes". Elisabeth Borne a aussi promis une "fermeté totale dans (la) réponse pénale", en permettant "l'émission de mandats d’arrêt" contre les personnes qui "dévoient la liberté d'expression à des fins racistes ou antisémites". "Il n’y aura pas d’impunité pour la haine".

Les peines seront aussi aggravées en cas d'expression raciste ou antisémite "même non publique", pour les personnes dépositaires de l'autorité publique ou chargées d'une mission de service public, a-t-elle ajouté. Contre les discriminations à l'embauche, la Première ministre veut également "développer une politique de testing" dans les entreprises, mais aussi pour l’accès au logement, qui va "mettre en avant les bonnes pratiques, et dénoncer les mauvaises". Un code de bonne conduite pour les jeux vidéo et l'e-sport va aussi être mis en place. Des "dispositifs de signalements pour tous ceux qui sont victimes de propos haineux" dans les transports sont prévus d'ici à mars.