Macron conforte Borne, qui fera le point sur les réformes "dans les 15 premiers jours de juillet"

Alimentées en coulisses par les ténors de la majorité, les rumeurs de remaniement et de remplacement de la Première ministre se sont intensifiées ces dernières semaines. Certains jugent ces changements nécessaires pour redonner du souffle au deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron. "La Première ministre met en œuvre la politique à laquelle je me suis engagé auprès des Français depuis plus d'un an", défend-il.

"Nous avons un bilan dont nous n'avons pas à rougir", citant notamment les réformes de l'assurance-chômage, des lycées professionnels ou des retraites, ainsi que la loi de programmation pour le ministère de l'Intérieur ou encore celles qui ont pour but d'accélérer le développement des énergies renouvelables ou du nucléaire.