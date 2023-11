Macron et les chefs de partis : une nouvelle réunion le 17 novembre, le référendum étendu aux "questions de société"

Dans le sillage de la dernière rencontre, "j'ai souhaité confier une mission relative à la décentralisation à l'ancien ministre et député Eric Woerth afin de formuler des pistes de réformes qui pourraient répondre aux objectifs partagés ensemble (simplifier, clarifier, rendre plus efficace et restaurer la confiance de nos concitoyens", annonce également le président.

Dernier point de réflexion mis en avant par le chef de l'Etat, le cas de "la Corse, la Nouvelle-Calédonie et plus globalement les outre-mer". "Au-delà de ces territoires, des évolutions plus générales pourraient apparaître souhaitables, dans une logique de plus grande différenciation", écrit-il.