Macron plus isolé que jamais ? Les images trompeuses des réseaux sociaux sur le défilé du 8-Mai

Il est vrai cependant que la plus belle avenue du monde était bel et bien déserte ce lundi. Mais cette fête du 8-Mai est largement boudée par les Parisiens depuis plusieurs années, comme le prouvent les deux images ci-dessous. Celle de gauche a été prise sur les Champs-Élysées, ce lundi et celle de droite en 2016, avant l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. La majorité des images d'archives (ici et ici) montrent, elles aussi, que ce moment d'histoire n'est pas très populaire. Et le succès a fini par se ternir ces dernières années. Dès 2019, le dispositif de sécurité avait été renforcé autour de l'Arc de Triomphe, avec une interdiction de manifester dans un large périmètre en plein mouvement des Gilets jaunes. Les années suivantes, le Covid-19 avait fini par rendre cette commémoration encore plus impopulaire.