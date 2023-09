Anne Hidalgo retire la médaille de la ville de Paris à Mahmoud Abbas après des propos antisémites

Le président palestinien auteur d'une nouvelle sortie antisémite, Paris réagit. Fin août, à Ramallah, en Cisjordanie occupée, le président de l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas, a estimé que "Hitler n'a pas tué les Juifs parce qu'ils étaient Juifs". Des propos qui ont déclenché un tollé international et qui a provoqué une réaction de la mairie de Paris, jeudi 7 septembre. Anne Hidalgo a ainsi décidé de retirer une médaille décernée au Palestinien.

Mahmoud Abbas avait déclaré, lors de ce même discours, que Hitler avait expliqué"qu'il combattait les Juifs parce qu'ils étaient usuriers et liés à l'argent". Des propos condamnés "avec la plus grande fermeté" par la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, dans une lettre adressée au président de l'autorité palestinienne et publiée jeudi 7 septembre par le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), Yonathan Arfi.

"Je condamne avec la plus grande fermeté vos propos, aucune cause ne peut justifier le révisionnisme et le négationnisme", écrit la maire de Paris. "Dans notre ville, durant la Seconde Guerre mondiale, des dizaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes de confession juive ont été raflés, déportés puis exterminés dans les camps de la mort", rappelle-t-elle.