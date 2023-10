Anne Hidalgo en voyage à Tahiti jusqu'à la mi-novembre pour "inspecter les infrastructures" des JO 2024 ?

Depuis la publication d'un article du Canard enchaîné, la maire de Paris Anne Hidalgo subit des salves de critiques de la part d'élus et d'internautes sur les réseaux sociaux. En ligne, on lit que l'élue de la capitale "s’absente à Tahiti jusqu’à mi-novembre", et ce pour "inspecter les infrastructures de l’épreuve de surf des JO 2024". Dans l'article de l'hebdomadaire à l'origine de la polémique, ces éléments sont fournis par le préfet de police de Paris, Laurent Nuñez.

Anne Hidalgo "se paie des vacances aux frais de la princesse", pestent certains, quand d'autres raillent des "vacances olympiques", à l'instar de l'ancien député du RN, Gilbert Collard. Une polémique que dénonce aujourd'hui l'entourage de la maire de Paris.