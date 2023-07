Mais que se passe-t-il entre le Crif et Jean-Luc Mélenchon ?

"Le président du Crif utilise la cérémonie à la mémoire des victimes de la rafle des juifs par la police française pour me prendre à partie. Abject. L'extrême droite n'a plus de limite", a répondu en retour Jean-Luc Mélenchon sur Twitter. Le président du Crif a alors poursuivi la passe d'armes, cette fois-ci sur Twitter, en affirmant à propos de l'ancien député des Bouches-du-Rhône : "en sortant du cadre républicain, qu'il le veuille ou non, il est l'allié objectif du RN". Accuser le Crif d'être d'extrême droite, alors qu'il a été "fondé dans la Résistance" et qu'il a inscrit la lutte contre l'extrême droite dans son "ADN profond", est "particulièrement pervers" et "grotesque", a-t-il aussi commenté auprès de l'AFP.

Ce lundi sur LCI, le coordinateur du parti, Manuel Bompard, a dit trouver "indigne" d'"utiliser une cérémonie comme celle-ci pour s'en prendre à une organisation politique et à La France insoumise". "Nous n'avons pas de leçons à recevoir dans la lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Nous aurions préféré que cette journée (...) soit consacrée à la commémoration et l'hommage, et pas à des manœuvres politiciennes", a-t-il ajouté.