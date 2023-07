Malaise dans la police : Emmanuel Macron "comprend l'émotion" mais appelle à "respecter l'état de droit"

Lors de cet inhabituel entretien, en duplex, en pleines vacances d'été et dix jours après un 14-Juillet sans prise de parole, le président de la République a martelé sa réponse aux émeutes urbaines, des "violences inqualifiables" survenues après la mort de Nahel, qui se sont achevées au bout de "quatre jours". De la violence qui a conduit à "brûler des écoles, des mairies, des gymnases, des bibliothèques" et de cette "violence de pillage", "la leçon que j'en tire, c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre", a-t-il surligné. "L'ordre doit prévaloir. Il n'y a pas de liberté sans ordre, c'est l'ordre républicain et le retour au calme", a-t-il insisté.

"Cette violence qu'on a vue est le fait de certains de nos compatriotes extrêmement jeunes", a précisé Emmanuel Macron, avançant la moyenne d'âge de 16 ans et des "jeunes pas connus de la justice" issus d'un "cadre familial fragilisé". Selon le chef de l'État, "notre pays a besoin d'un retour de l'autorité à chaque niveau et d'abord dans la famille". "C'est tout le chantier que je veux pouvoir ouvrir à la fin de l'été, celui de l'autorité parentale, ce n'est pas à l'Éducation nationale, encore moins à la police de régler le problème", a-t-il jugé. "On doit responsabiliser certaines familles, on doit aussi accompagner d'autres familles qui sont dans la détresse et on doit réinvestir massivement sur notre jeunesse pour lui redonner un cadre."