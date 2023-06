Malgré un recadrage en règle, Borne assure avoir "une relation très fluide" avec Macron

Elisabeth Borne et Emmanuel Macron continuent de s'épancher sur leur relation et assurent que tout va bien. Mardi, à l'issue du Conseil des ministres, des participants ont indiqué que le président de la République a recadré sa cheffe du gouvernement, qui a qualifié la semaine dernière le Rassemblement national d'"héritier de Pétain". Mercredi, le président a assuré qu'Elisabeth Borne avait toute sa "confiance", et ce jeudi, cette dernière a confirmé qu'ils avaient tous les deux "une relation très fluide". "Tout va très bien", a-t-elle assuré en marge d'un déplacement en Mayenne.