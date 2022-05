Mali : le ministre français des Affaires étrangères convoqué par la justice malienne

Le Mali est le théâtre depuis 2012 d’opérations de groupes djihadistes liés à Al-Qaida et à l’organisation État islamique, ainsi qu’à des violences de toutes sortes perpétrées par des milices autoproclamées d’autodéfense et des bandits. Ces violences, parties du Nord en 2012, se sont propagées au Centre, puis au Burkina Faso et au Niger voisins. Elles ont fait des milliers de morts civils et militaires ainsi que des centaines de milliers de déplacés, malgré le déploiement de forces onusiennes, françaises et africaines.

Les rapports entre Bamako et Paris ne cessent de se dégrader ces derniers mois, en particulier depuis l’arrivée au Mali de paramilitaires du groupe russe Wagner. Les autorités maliennes – dominées par les militaires arrivés au pouvoir par la force en août 2020 – ont annoncé début mai mettre fin au traité de coopération signé en 2014 avec la France, ainsi qu’aux accords de 2013 et 2020 fixant le cadre juridique de la présence des militaires de l’opération Barkhane et du regroupement de forces spéciales européennes Takuba, initié par la France.