Maltraitance animale : un amendement vise les associations écologistes comme L214 au portefeuille

La gauche est également montée au créneau. Le député insoumis de Paris Aymeric Cayron a fustigé une décision "gravissime" : "LR, FN, avec Modem et LREM, veulent museler les associations qui informent sur les maltraitances dans les élevages et les abattoirs, comme L214. (...) C’est la démocratie qui est attaquée", a-t-il déclaré sur le réseau social. "Plus que jamais, nous devons défendre les lanceurs d'alerte sans qui beaucoup de scandales ne seraient jamais révélés", a abondé sa collègue Manon Aubry, députée européenne. "En démocratie, on débat, on ne bâillonne pas les assos !"

"Ces associations ont une mission fondamentale : alerter sur les dérives de l'élevage intensif et inhumain. Plutôt que de les réprimer, protégeons-les", a appelé pour sa part le groupe des Écologistes à l'Assemblée. "Un véritable scandale !", a appuyé leur porte-parole Eva Sas, critiquant un "amendement-bâillon".