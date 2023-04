Maltraitance en crèche : Olivier Véran fustige une "erreur historique" sur des métiers dévalorisés

"Ce secteur de la petite enfance, comme beaucoup de secteurs dans le domaine social et médico-social, est en crise", a abondé sur RMC Jean-Christophe Combe. "Une crise qui est liée au manque d'attractivité de ces métiers. C'est vrai qu'il y a des tensions extrêmement importantes dans les établissements. Pour autant, ça ne doit pas faire que la qualité et la sécurité pour nos enfants soient remises en question dans ces établissements. On estime qu'il y a 10.000 places qui sont fermées aujourd'hui parce qu'on manque de personnel. Mais ce manque de personnel ne doit pas jouer sur la qualité et la sécurité."

En plus d'une vigilance accrue avec la Protection maternelle et infantile (PMI) des départements, le gouvernement va soutenir financièrement les établissements. "On va donner plus de sous à tout le monde, mais sous condition d'amélioration de la qualité, pour faire en sorte que la qualité soit au cœur du projet de l'établissement", a annoncé le ministre des Solidarités, assurant que les professionnels de la petite enfance doivent être mieux payés. "Il faut revaloriser les salaires", a-t-il expliqué. "L'État va mieux subventionner et soutenir les salaires dans le secteur. On a ouvert des négociations dans le secteur dès l’automne. (...) C’est important car c’est l’un des seuls secteurs qui n'a pas été revalorisé ces dernières années."