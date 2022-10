"Mangez vos morts" : Danièle Obono choque en dénonçant "ceux qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran"

Danièle Obono a donc dénoncé dans son tweet ceux "qui instrumentalisent la lutte des femmes en Iran contre l'oppression pour insulter et disqualifier la lutte des femmes en France contre l'oppression". Sûrement une attaque à ceux qui ont sifflé les intervenants et intervenantes dimanche, mais également aux socialistes qui ne partagent pas la vision d'EELV ou LFI sur le port du voile. Elles estiment impossible de défendre les Iraniennes qui se battent contre le port du voile sans considérer qu'en toutes circonstances et partout dans le monde y compris en France il est un outil de domination qui ne peut pas être porté par choix délibéré et éclairé.