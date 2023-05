Manifestation de l'ultradroite à Paris : Darmanin demande aux préfets d'interdire ces rassemblements

Près de 600 militants du "Comité du 9-Mai", selon les autorités, ont manifesté samedi à Paris pour commémorer le 29e anniversaire de la mort d'un militant d'extrême droite, Sébastien Deyzieu, décédé accidentellement en 1994. Ces manifestants, habillés de noir et souvent masqués, ont exhibé des drapeaux noirs marqués de la croix celtique et scandé, en fin de rassemblement, "Europe jeunesse révolution", le slogan du GUD (Groupe d'union Défense), groupuscule d'extrême droite. Depuis, la gauche jugeait inadmissible le fait que ce rassemblement ait été autorisé et demandait des comptes au gouvernement et à la préfecture de police de Paris. Surtout que depuis l'adoption de la réforme des retraites, les interdictions de manifester se multiplient en France pour éviter des "casserolades" contre le président Emmanuel Macron et les membres du gouvernement.

La préfecture de police avait souligné que "dans la mesure où cette manifestation n’avait occasionné, les années précédentes, aucun débordement ou trouble à l’ordre public, le préfet de police n'était pas fondé à prendre un arrêté d'interdiction à son encontre".