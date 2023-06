Retraites : "Le match se termine" mais le "combat" demeure, cette 14e journée de mobilisation était-elle la dernière ?

Côté politique, Jean-Luc Mélenchon a promis que "la lutte continuera", sans savoir sous quelle forme. "Ils n'ont pas gagné, on n'a pas perdu", a pour sa part assuré la patronne des écologistes, Marine Tondelier. "Le président a un pays plus fracturé que jamais, les Français, en dépit de ses efforts de passer à une autre séquence, veulent en rester à la question des retraites, non ça ne passe pas", a pour sa part dit le premier secrétaire du PS Olivier Faure.

Cette 14e journée de mobilisation a été marquée par le plus faible niveau de participation depuis le début du mouvement social en janvier. Ils étaient entre 4000 (préfecture) et 50.000 (CGT) à Marseille, entre 8000 et 50.000 à Toulouse, entre 5500 et 10.000 à Rennes ou encore de 2900 à 6000 à Rouen. De quoi plaider en faveur de l'abandon des manifestations pour combattre la réforme des retraites.