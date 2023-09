Fabien Roussel refuse de manifester au cri de "tout le monde déteste la police"

Il n'est plus nécessaire de compter les sujets de désaccord entre La France insoumise et le Parti communiste, ni de rappeler que les relations entre leurs deux leaders Jean-Luc Mélenchon et Fabien Roussel sont plutôt délétères. Ce jeudi, ce dernier a de nouveau exprimé son désaccord avec les Insoumis à propos de la police. Alors que LFI organise le 23 septembre prochain, avec une centaine d'associations et syndicats, une manifestation contre les violences policières et le racisme, le député du Nord a expliqué pourquoi il n'y participerait pas.