Retraites : les violences cautionnées par de nombreux Français, comment l'expliquer ?

Selon un sondage Harris interactive pour LCI du 22 mars, 20% des Français approuvent le recours à la violence dans le cadre de la mobilisation, c'était 15% au moment des Gilets jaunes. Ce taux grimpe à 30% chez les sympathisants insoumis, 29% chez ceux du Rassemblement national. En revanche, il n'est que de 6% chez les militants Renaissance, 7% chez ceux de LR.

Ils sont même 26% chez ceux qui soutiennent le mouvement.

Selon une étude Odoxa publiée le 23 mars, 30% des sondés pensent que le gouvernement a provoqué les débordements et les violences. 44% estiment qu'elles sont acceptables et justifiables. Une étude Elabe pour BFMTV également datée de ce jeudi indique que 25% des Français ne condamnent pas les actes violents et les affrontements avec les forces de l'ordre, et 42% les comprennent. L'enquête précise également que 23% ne réprouvent pas les menaces envers les élus favorables à la réforme, et 39% les comprennent.