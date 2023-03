Manifestations : d'où vient le terme "factieux", employé par Macron et Darmanin ?

Ce vocabulaire dans la bouche des politiques est devenu récurrent ces dernières années. En particulier lors de la crise des Gilets jaunes : fin novembre 2018, l'ex porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux avait évoqué "des mouvements qui sont factieux, qui sont séditieux, des mouvements qui en appellent à la violence contre des parlementaires". "Aujourd'hui, c'est assez factieux, je crois qu'il faut arrêter d'être naïfs et d'être irresponsables dans un certain nombre de commentaires", disait quelques jours plus tard le patron de la CFDT, Laurent Berger.

Devenu commun, ce vocabulaire remonte pourtant à plusieurs siècles, plus exactement à l'histoire romaine. Il faudra cependant attendre la Révolution française pour qu'il se fasse une place dans la langue de Molière. "Il est utilisé contre les sections et les sans-culottes qu'on accuse de vouloir 'dévoyer' les nouvelles institutions qui se mettent en place, et comploter en vue de prendre le pouvoir", avait expliqué à LCI l’historien Michel Pigenet, spécialiste des mouvements sociaux, lors de la crise des Gilets jaunes.