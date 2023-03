Retraites : pour Emmanuel Macron, "la foule n'a pas de légitimité"

À cet égard, il s'est posé en défenseur de "l'ordre démocratique et républicain" et a donné rendez-vous à ses soutiens dans un mois pour présenter une nouvelle méthode de gouvernement. Pressé de redéfinir sa ligne pour relancer son second quinquennat, le président de la République a en tout cas assuré que le cap était "clair", à la veille d'un entretien au JT du 13h de TF1 et de France 2. "Nous devons aussi avancer sur trois progrès majeurs pour les Français : la santé, l'école et l'écologie", a-t-il plaidé.