Manifestations du 1er-Mai : au moins 108 policiers et gendarmes blessés

Parmi eux figure un membre d'une "compagnie d'intervention" touché "gravement" par un cocktail Molotov. "Il a le visage et les bras brûlés, son pronostic vital n'est pas engagé", a précisé Gérald Darmanin. Le deuxième district de la police judiciaire parisienne a été saisi d'une enquête de flagrance pour "tentative d'homicide volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique", a indiqué le parquet de Paris.

Toujours selon les autorités, plus de 300 personnes ont été interpellées dans le pays, dont 111 dans la capitale. Appelant à "des sanctions fermes contre ceux qui s'en sont pris aux policiers et aux gendarmes et aux biens publics", Gérald Darmanin a également dénoncé la présence de "l'ultra-gauche, des personnes que l'on qualifie de black blocs" dans les cortèges. "J'espère que nous aurons les moyens techniques de pouvoir continuer à combattre cette violence. C'est le cas des drones et je m'en félicite, c'est la première journée où nous avons évité des drames grâce à ces drones."

Dans un tweet, la Première ministre Élisabeth Borne a aussi condamné des "scènes de violence [...] inacceptables".