Manifestations du 1er-Mai : Gérald Darmanin annonce "une mobilisation historique" des forces de l'ordre

"Il y a un certain nombre d'éléments radicaux qui se sont sans doute donné rendez-vous à Paris, à Nantes et à Rennes. C'est pour cela que (...) nous avons mobilisé de façon sans précédent le nombre de policiers et de gendarmes", a affirmé le patron de Beauvau, alors que les services de renseignement évoquent "un esprit vengeur" qui animerait des manifestants après la promulgation de la loi contestée sur les retraites.

"Si je prends l'exemple de Rennes et de Nantes, il y aura quatre unités de forces mobiles pour chacune de ces deux villes. Nous nous donnons tous les moyens pour que les manifestations se passent le mieux possible", a-t-il ajouté. "La consigne que j'ai passée aux préfets, c'est de protéger les manifestants et de protéger les fauteurs de troubles."