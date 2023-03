De 1984 à 2018, retour sur les précédents grands mouvements sociaux survenus en France 

2018, les samedis des Gilets jaunes. En 2018, le mouvement des Gilets jaunes est moins important en nombre. Mais il s’inscrit dans la durée, avec des manifestations organisées tous les samedis, et est émaillé de violences, comme lors de l’Acte 3. La mobilisation, née des ronds-points et des réseaux sociaux et étendue aux grandes villes, a été la plus importante lors du premier acte, le samedi 17 novembre 2018, avec 288.000 participants, selon l’Intérieur, et jusqu’à 1,3 million de personnes, selon un syndicat. S’il a ensuite connu des actions agitées qui ont défrayé la chronique, le mouvement n’a cessé de décliner au fil des semaines.