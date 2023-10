Manifestations pro-palestiniennes : pourquoi certaines sont autorisées et d'autres interdites ?

Alors que les Gazaouis sont pris au piège de la guerre entre Israël et le Hamas, les autorités françaises doivent se justifier d'interdire certaines manifestations pro-palestiniennes. "Évidemment qu'on peut manifester son envie de la cause palestinienne, de l'État palestinien, de protéger les civils palestiniens. Nous pleurons les enfants de Gaza, bien évidemment, mais ça ne peut pas être l'occasion de crier 'mort aux juifs' et de se réjouir avec des drapeaux de Daech dans la rue", a déclaré le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin ce lundi sur BFMTV, deux jours après l'interdiction d'un rassemblement pro-palestinien à Paris.

"Quand on défend la cause palestinienne, nous autorisons les manifestations. Lorsque ceux qui déclarent ces manifestations ne respectent pas l'ordre public et ont un antisémitisme latent, oui, nous les interdisons", a-t-il ajouté, rappelant le "cas par cas" revendiqué par le gouvernement.