Marche contre l'antisémitisme : La France insoumise ne participera pas

La France insoumise et ses parlementaires n'iront pas. Dans un communiqué diffusé ce mercredi matin, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon indique qu'il ne participera pas à la marche contre l'antisémitisme organisée dimanche à Paris, à l'appel de Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher. Il regrette que le motif de la marche n'exige pas "clairement un cessez-le-feu et la libération des otages à laquelle il faut travailler sans relâche". "La France Insoumise ne veut pas voir oublier comment l’unité du peuple, la laïcité des institutions, l’égalité en droits et en dignité des citoyens sont les conditions de la République", lit-on encore.