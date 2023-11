Marche contre l'antisémitisme : la gauche dénonce la présence du RN, LFI refuse d'y participer

Suite aux attaques menées par le Hamas en Israël, le 7 octobre dernier, le nombre d'actes antisémites se sont multipliés en France. "En quatre semaines à peine, plus de 1000 faits ont été enregistrés, soit deux fois plus qu’au cours de toute l’année 2022", ont noté les présidents des deux chambres du Parlement dans une tribune publiée par le Figaro et dans laquelle ils appellent à la mobilisation.