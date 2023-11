Marche contre l'antisémitisme : dans un courrier à Larcher et Braun-Pivet, Roussel réclame l'exclusion du RN

Aussi, il confirme une demande déjà formulée dans l'après-midi par les communistes, les écologistes et les socialistes : la création d'un "cordon républicain". "C'est donc derrière un cordon républicain que nous appelons nos concitoyens et les forces républicaines et progressistes à défiler de manière bien distincte, dans un carré républicain fidèle aux valeurs qui nous rassemblent", écrit le député du Nord.

"En choisissant de ne pas exclure les forces d'extrême droite de ce rassemblement que vous organisez, vous participez d'une banalisation dangereuse de leur histoire politique et de leurs discours qui entachent l'histoire de France", ajoute-t-il. "C'est la raison pour laquelle nous vous demandons de clarifier le contour de cette marche."