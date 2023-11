Marche contre l'antisémitisme : le Rassemblement national prêt à défiler "en queue de cortège"

La veille, alors que la présence du RN commençait déjà à être dénoncée, Marine Le Pen avait pointé du doigt sur RTL "l'hypocrisie de la classe politique", regrettant "la manière dont ils cherchent à utiliser des moments qui devraient être des moments d'unité nationale pour se pousser du col". "Plus il y aura de monde et mieux ce sera, et même si on est en queue de cortège, on s'en moque complètement. Ce sont les Français qui jugeront ceux qui tombent dans ce genre de réflexions."