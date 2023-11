Marche contre l'antisémitisme : Emmanuel Macron maintient le suspense autour de sa participation mais s'exprimera d'ici dimanche

La Première ministre Elisabeth Borne et plusieurs membres du gouvernement seront présents dimanche à Paris à la marche contre l'antisémitisme souhaitée par le président du Sénat Gérard Larcher et la présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet. Mais qu'en sera-t-il du chef de l'État ? L'Élysée n'a toujours pas indiqué si Emmanuel Macron serait en tête du cortège ou non. "Est-ce que c'est vraiment sa place ?", s'est interrogé l'un de ses proches auprès de TF1 et LCI, laissant peut-être deviner quelle sera in fine la réponse du chef de l'État.

En revanche, "il y aura une expression du président d'ici dimanche", a fait savoir un conseiller du camp présidentiel, sans préciser quel jour ni sous quelle forme.