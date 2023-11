Marche contre l'antisémitisme : "C'est notre place et notre devoir d'y être", affirme Sébastien Chenu (RN) sur LCI

La participation du Rassemblement national à cette manifestation a suscité le rejet d'une partie de la classe politique. La France insoumise a notamment indiqué qu'elle ne participerait pas à ce rassemblement en raison de la présence du parti d'extrême droite. "Plus il y aura de monde et mieux ce sera, et même si on est en queue de cortège, on s'en moque complètement", indiquait à ce sujet l'ex-candidate à la présidentielle Marine Le Pen ce mercredi. Même argumentaire pour Sébastien Chenu, promettant d'"être au milieu des Français". "C'est exactement là où est notre place, le reste est dérisoire", a-t-il balayé.

En plus des partis de gauche, certaines organisations représentant les Juifs de France rejettent aussi la présence du RN. "Nous ne souhaitons pas que des personnes qui sont héritières d'un parti fondé par des anciens collaborateurs soient présentes", soulignait ainsi jeudi sur LCI Yonathan Arfi, le président du Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif). "Ce sont des polémiques stériles", juge pour sa part Sébastien Chenu, qui estime "avoir combattu" les propos antisémites du fondateur du Front national, Jean-Marie Le Pen, six fois condamné par la justice ces faits.