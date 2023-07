Marche pour Adama Traoré interdite : à l'Assemblée, la majorité réclame des sanctions contre les députés présents

En revanche, il ne s'agit pas un délit. Seuls les organisateurs d'une manifestation illicite peuvent être punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. Toutefois, il peut être reproché à des manifestants de participer à un attroupement "sur la voie publique ou dans un lieu public susceptible de troubler l'ordre public", qu'il s'agisse d'une manifestation déclarée ou non, interdite ou non. Et dans ce cas-là, si "après deux sommations de se disperser" par la "force publique" celles-ci restent sans effet, les participants sont passibles d'un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende.