Qu'est-ce que l'Olaf, qui accuse Marine Le Pen de détournement de fonds européens ?

Créé en 1999, l'Office européen de lutte anti-fraude fait la chasse aux détournements des financements européens. "L'utilisation abusive de fonds issus du budget de l'UE ou le non-paiement des impôts, droits et taxes qui financent ce budget nuisent directement aux citoyens européens et portent préjudice à l'ensemble du projet européen", peut-on lire sur le site officiel de l'Union européenne. L'Olaf a donc pour mandat de protéger les intérêts financiers de l'UE, de lutter contre la fraude, la corruption ou les fautes graves commises par le personnel de l'UE et les membres des institutions européennes.

Partie intégrante de la Commission européenne, sous responsabilité du Commissaire responsable du budget, l'organisme européen regroupe plus de 400 personnes (policiers, douaniers et experts). Il agit de manière indépendante dans l'exécution de son mandat d'enquête et bénéficie d'une autonomie budgétaire et administrative. Sa liberté opérationnelle est posée dans les Traités et textes européens. Cela ne l'empêche pas d'être sous le feu des critiques. Son statut hybride, lui permettant d'enquêter sur la Commission tout en étant sous les ordres d'un Commissaire, lui vaut des attaques sur sa partialité.