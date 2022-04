Marine Le Pen assure n'avoir "aucune reconnaissance particulière" pour la banque russe qui lui a alloué un prêt en 2017

Mise en cause au moment du déclenchement du conflit ukrainien pour d'éventuelles accointances passées avec Vladimir Poutine, Marine Le Pen continue de se défendre de toute proximité avec le régime russe. Ce mardi sur LCI, dans "Une Semaine pour convaincre", elle est revenue sur le prêt qu'elle a reçu d'une banque russe pour sa campagne de 2017, et qui ne constituait en aucun cas une contrepartie à un soutien politique selon elle : "cent fois non", s'est défendue la candidate du Rassemblement National.