Marine Le Pen au 20h de TF1 : les trois défis qui attendent le RN en cette rentrée

Au milieu de tous ces défis, une autre question, plus historique et mémorielle, est venue embarrasser les leaders du parti : faut-il fêter les 50 ans du Front national, co-fondé le 5 octobre 1972 par Jean-Marie Le Pen ? La question a été tranchée il y a quelques jours ; "il n’y a pas de célébration particulière qui est prévue", a déclaré Jordan Bardella. "On a un congrès le 5 novembre et donc probablement ce congrès éclipse la date du 5 octobre" 1972, a-t-il justifié.

Même s’il "ne renie pas l’histoire. Je m’apprête, si les Français le décident, à prendre la présidence d’un parti qui a été (co)-fondé par Jean-Marie Le Pen", en tant que membre de la jeune génération du RN, Jordan Bardella n’est pas attaché à célébrer ces 50 ans et l’héritage du FN. Au contraire des plus anciens, plus attachés à la mémoire et à l’héritage du Front national.

Toutefois, un colloque sera organisé à l’Assemblée nationale pour "tordre le cou à un certain nombre de récits qui sont faits depuis des années", selon un membre du bureau exécutif. Jean-Marie Le Pen ne sera pas invité, son entourage a expliqué qu’il organiserait son propre événement à son domicile auquel "ceux qui voudront venir viendront".