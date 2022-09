Marine Le Pen critique des "sanctions inappropriées et irréfléchies" contre Moscou

À l'heure où "le pays va, à n'en pas douter, rentrer dans des difficultés d'une ampleur inégalée", notamment sur le plan économique, énergétique et social, Marine Le Pen a par ailleurs reproché plusieurs "fautes" au gouvernement d'Emmanuel Macron. Après avoir critiqué ses choix en matière de politique énergétique, sur le nucléaire notamment, elle lui a aussi reproché une erreur "géopolitique", "en s'emballant avec une Union Européenne hystérisée par la guerre en Ukraine, dans des sanctions inappropriées et irréfléchies" contre Moscou. "N'importe quel chef d'entreprise, de PME, sait qu'on réfléchit à deux fois avant de s'aliéner ses clients et ses fournisseurs", a-t-elle raillé.

Marine Le Pen a aussi célébré la "vague patriote" en Europe, en Suède ou "demain" en Italie et "après-demain" aux Pays-Bas, après la victoire inédite d'un attelage entre droite et extrême droite aux législatives suédoises. La députée, qui cède son siège de présidente du RN, y voit un "grand retour des nations d'Europe" et par le même coup "le désaveu d'une Union Européenne (...) à l'extension illimitée, qui porte une vision qui n'est même plus fédérale mais impériale".