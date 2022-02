Marine Le Pen invitée de "Mission convaincre" ce mercredi soir sur LCI

L'ambition de l'émission, explique son co-animateur David Pujadas, c'est d'intéresser à nouveau les Français à la politique. "Il y a une forme d'engagement journalistique, civique, pour tenter de convaincre ces gens. On leur dit : 'Que vous soyez contre ou pour le candidat que vous venez d'entendre, comme vous voulez, mais engagez-vous. Faites que la chose publique redevienne votre chose", a-t-il expliqué. "Notre idée, c'est d'essayer de remettre en contact les candidats qui ont pour objectif de défendre l'intérêt commun et ceux qui n'y croit plus", a abondé Ruth Elkrief, sa co-animatrice.