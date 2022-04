Marine Le Pen sera bien candidate aux élections législatives

Elle ne laisse aucune marge de manœuvre à ceux qui rêvent de sa retraite politique. Marine Le Pen, ancienne candidate et députée du Pas-de-Calais, sera bien candidate aux élections législatives des 12 et 19 juin prochains, ont confirmé à TF1 et LCI deux sources RN à l'issue du bureau exécutif du parti. Pour l'instant, on ne sait pas si elle sera candidate dans la même circonscription.

Une confirmation qui intervient moins de 24 heures après la défaite de la candidate RN face à Emmanuel Macron, et alors que son concurrent du premier tour, Eric Zemmour, a lancé un appel à une "coalition des droites" en vue du scrutin de juin.

Dimanche soir, après sa défaite, Marine Le Pen avait déjà assuré qu'elle poursuivrait "son engagement pour la France et les Français", écorchant au passage ceux qui ont "mille fois" enterré le RN ou "espéraient sa disparition". "Nous lançons la grande bataille électorale des législatives", avait-elle ajouté. "Je mènerai cette bataille. Jamais je n'abandonnerai les Français."