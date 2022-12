Marine Tondelier devient la nouvelle secrétaire nationale d'EELV

Parmi les cinq autres têtes de listes, toutes des femmes, seulement deux ont obtenu plus de 10% : Sophie Bussière (18%), proche de Yannick Jadot, et Mélissa Camara (13,5%), soutenue par Sandrine Rousseau et une partie de l'aile gauche d'EELV.

Et maintenant ? Marine Tondelier a pour ambition de refonder EELV - dont elle souhaite changer le nom -, en modifiant ses règles internes, souvent considérées comme complexes et peu propices à la conquête du pouvoir. L'élue nordiste, qui défend une "écologie populaire", souhaite "massifier" le parti et rassembler un million de sympathisants écologistes d’ici à la fin de son mandat.