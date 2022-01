Marion Maréchal : ce que son éventuel ralliement à Eric Zemmour signifierait

Sa déclaration avait fait l'effet d'une bombe dans la droite souverainiste. Dans Le Parisien, le jeudi 27 janvier, Marion Maréchal a laissé entrevoir un possible soutien à la candidature d'Éric Zemmour à la présidentielle. Une nouvelle défection du côté du Rassemblement national, et quelle défection. L'hypothétique venue chez Reconquête de la nièce de Marine Le Pen aurait une portée plus significative que les renforts des eurodéputés Gilbert Collard ou encore Jérôme Rivière.