Marion Maréchal quitte la direction de son école à Lyon

La petite-fille de Jean-Marie Le Pen avait lancé cette école de sciences politiques en septembre 2018 à Lyon avec pour objectif de former une "nouvelle élite politique" et défendre "enracinement" et "identité culturelle". L'établissement propose des "magistères" BAC+4 et BAC+5 en sciences politiques et management de projet ainsi qu’une formation continue - diplômes non reconnus par l'Étatc - pour préparer ses élèves "à exercer des fonctions de direction dans l’entreprise ou les affaires publiques".

Selon l'établissement, 338 inscriptions ont été enregistrées depuis son ouverture. Son chiffre d'affaires 2021 s'élève à 1,1 million d'euros. Le corps enseignant de l'Issep compte plusieurs figures de l'extrême droite française, tels que le fondateur du Parti des forces nouvelles, Pascal Gauchon, l'ex-président d'Alliance royale, Yves-Marie Adeline et l'essayiste conservateur Thibaud Collin.