Marion Maréchal, une vie politique faite de mises en retrait et de come-back

Elle saute le pas après la défaite de Marine Le Pen au second tour de l'élection présidentielle en 2017. Les mois qui suivent, celle qui se faisait appeler Marion Maréchal-Le Pen abandonne le patronyme "Le Pen", ne renouvelle pas sa carte du RN, et fonde une école privée à Lyon, l'Institut des sciences sociales, économiques et politiques (Issep), pour former une "nouvelle élite politique" et défendre "enracinement" et "identité culturelle". De temps en temps, elle se répand dans les médias pour critiquer son ancien parti et sa présidente de l'époque, Marine Le Pen.

Les désaccords entre les deux femmes ne sont pas nouveaux, mais ils deviennent trop importants : Marion Maréchal est plus identitaire, plus conservatrice, davantage libérale sur le plan économique. Comme Eric Zemmour, elle soutient l'idée d'une "union des droites" quand sa tante dit ne plus croire au clivage droite-gauche. "J'ai retrouvé à Reconquête et auprès [d'Eric Zemmour] la ligne que je défendais déjà au RN : la défense de notre identité, la famille, la lutte contre la propagande woke, la liberté économique, de l'entreprise, la fin de l'étatisme, la spoliation des taxes", a-t-elle listé ce mercredi 6 septembre sur TF1.