Schiappa, Beaune et Grégoire... LFI invite des ministres à son université d'été

"On est contents : si des ministres acceptent de venir se frotter à nous, c'est la reconnaissance que nous sommes le cœur de l'opposition", a estimé auprès du Parisien Alexis Corbière, qui débattra ce vendredi face à Marlène Schiappa. "Je ne suis pas dupe de la volonté des Insoumis de créer l’événement, notamment vis-à-vis de leurs autres partenaires de gauche. C’est habile d’un point de vue politique mais peu importe. S’ils considèrent que débattre avec un ministre a de la valeur, c’est qu’ils reconnaissent eux aussi qu’on n’est pas les gens affreux qu’ils décrivent parfois", a ajouté Clément Beaune dans le même journal. Auprès du Figaro, Marlène Schiappa a salué la "démarche d'ouverture" des Insoumis.

Les invités assurent qu'ils ne se laisseront pas impressionner par l'hostilité du public, et les ministres auront à cœur de défendre l'action du gouvernement. "Refuser un débat serait une forme de faiblesse ou d'occasion manquée. On débat bien sur les plateaux télé, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas devant les militants", estime Clément Beaune. "Je pense qu'il est important que certains d'entre nous soient aussi à porter le fer, à promouvoir, à défendre face à une force politique qui est extrêmement dure avec les actions du gouvernement", a déclaré à franceinfo Olivia Grégoire. "Je pense que le débat doit être plus nourri, plus approfondi et c'est le sens de mon déplacement."