Marlène Schiappa fait son retour au gouvernement, à l'Économie sociale et solidaire et la Vie associative

Le 20 mai dernier, après cinq ans au gouvernement, Marlène Schiappa s'en allait. Dans un communiqué, elle faisait part de son "honneur" d'avoir servi les Français et de sa "fierté" à avoir fait avancer la "situation des femmes, des familles et l'accueil des réfugiés", sans donner de précision sur ses projets futurs. Six semaines plus tard, l'ancienne secrétaire d'État chargée de l'égalité femmes-hommes et ministre chargée de la Citoyenneté fait son retour dans le gouvernement Borne II. Elle est nommée secrétaire d'État chargée de l’Économie sociale et solidaire et de la Vie associative.