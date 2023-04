Marlène Schiappa en une de Playboy : "Pas du tout approprié" dans le contexte actuel, déplore Élisabeth Borne

Le Parisien a révélé vendredi que la secrétaire d'État chargée de l'Économie sociale et solidaire a accordé une interview sur les droits des femmes dans le numéro du magazine érotique à paraître jeudi, posant à la Une, habillée d'une longue robe blanche. Une information qui a fait réagir la gauche, indignée de cette communication en pleine contestation contre la réforme des retraites.

"On est en plein dans une crise sociale, il y a un sujet sur le maintien de l'ordre, il y a des personnes entre la vie et la mort et j'ai l'impression d'un écran de fumée, entre Têtu, Pif Gadget et Playboy", a déploré sur BFMTV la députée écologiste Sandrine Rousseau.

L'entretien de Marlène Schiappa arrive effectivement après qu'Emmanuel Macron a accordé une interview à Pif Gadget. Le ministre du Travail Olivier Dussopt, en première ligne sur la réforme des retraites, a, lui, récemment répondu aux questions du journal Têtu, dans un entretien.