Massacre de Boutcha : les candidats à la présidentielle unanimes face à un "crime de guerre"

Au-delà de la question des sanctions, les candidats s'en remettent également, pour partie, à la justice internationale pour juger de possibles crimes de guerre commis par la Russie en Ukraine.

"Extrêmement choqué" par "les scènes insoutenables" à Boutcha, Emmanuel Macron a condamné ces actes "avec la plus grande fermeté", lundi matin sur France Inter. Pour le président-candidat, "il y a des indices aujourd'hui très clairs de crimes de guerre" et "il est à peu près établi que c'est l'armée russe". "La justice internationale doit passer. Celles et ceux qui ont été à l'origine de ces crimes devront en répondre" car "il n'y aura pas de paix sans justice", a-t-il conclu.

Sur LCI, lundi matin, le candidat communiste Fabien Roussel a repris à son compte les termes de "dictateur" et de "boucher" pour qualifier le président russe "face à ces horreurs". "Le plus important, c'est que ces faits soient réellement établis par la Cour pénale internationale. Trouver les auteurs et les condamner jusqu'à la chaîne de commandement. S'ils se déplacent dans d'autres pays, ils pourront être arrêtés", a défendu le candidat. Ce dernier appelle aussi à aller plus loin face aux oligarques, pointant les responsabilités de certains pays de l'UE. "Ils peuvent planquer leurs avoirs dans des banques en toute opacité. On parle de crimes de guerre et ils peuvent se déplacer en Europe. Moi, président de la République, je demanderai la transparence des votes au sein de l'UE sur les sanctions."

Valérie Pécresse, qui a fait observer une minute de silence lors de son meeting, dimanche, a qualifié les images "d'insoutenables et de sinistre mémoire". "Il faudra", a-t-elle estimé, "que les autorités russes rendent des comptes de ces crimes abominables. La CPI a été saisie, elle devra les juger. Aujourd'hui, la priorité, c'est le retour à la paix. Mais il faudra que la justice passe, et il faudra l'accélérer".