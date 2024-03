Condamnation du massacre du 17 octobre 1961 : une députée ciblée par une campagne haineuse

L'Assemblée nationale a adopté une résolution, jeudi 29 mars, pour condamner le massacre de manifestants algériens à Paris, le 17 octobre 1961. Soutien de ce texte, qui réprouve la "répression sanglante et meurtrière" de ce jour, la députée socialiste Fatiha Keloua Hachi subit un déferlement raciste et de haine sur les réseaux sociaux.

Elle a été en première ligne pour la soutenir. L'Assemblée a approuvé, jeudi 28 mars, une proposition de résolution condamnant le massacre du 17 octobre 1961 à Paris, au cours duquel entre une trentaine et plus de 200 manifestants algériens pacifiques ont péri, selon les historiens.

Le texte, qui a une portée avant tout symbolique, "condamne la répression sanglante et meurtrière des Algériens commise sous l’autorité du préfet de police Maurice Papon le 17 octobre 1961". Il "souhaite" en outre "l'inscription d'une journée de commémoration (de ce) massacre" à "l'agenda des journées nationales et cérémonies officielles".

"Votre haine ne m'atteindra jamais !"

La proposition de résolution, portée par la députée écologiste Sabrina Sebaihi et sa consœur Renaissance Julie Delpech, a été approuvée dans un hémicycle clairsemé par 67 députés, essentiellement issus de la gauche et de Renaissance, parmi lesquels Fatiha Keloua Hachi.

"Nous avons enfin fait reconnaître la responsabilité de l'État dans le massacre du 17 octobre 1961. Il était temps d'inscrire cette page noire de notre histoire dans notre mémoire collective. Et qui sait demain aura-t-on le courage de parler de crime d'État ?", a déclaré sur X (ex-Twitter) la députée socialiste de Seine-Saint-Denis. Le terme - "crime d'État" - ne figure pas dans le texte, issu d'un minutieux travail d'écriture avec le parti présidentiel et l'Élysée pour parvenir à un texte consensuel, sur un sujet toujours hautement inflammable, en France comme en Algérie.

Son message lui a valu d'être "l'objet d'une campagne de haine, avec un déferlement de tweets racistes", comme elle l'a déploré, vendredi 29 mars, affichant une série de "commentaires haineux et malveillants" la visant. "Votre haine ne m'atteindra jamais ! Fière d'être députée de la Nation et de me battre pour mes concitoyen•nes."

"Honte à ceux qui la dénigrent dans l'anonymat des réseaux sociaux", a réagi le Parti socialiste, qui a apporté son "soutien" à Fatiha Keloua Hachi sur les réseaux sociaux. "Ils sont faibles face à la force et la sincérité de son engagement. Comme députée de la Nation, elle incarne ce qu'ils piétinent : l'esprit républicain qui ne laisse aucune place au racisme."