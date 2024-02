Golfeurs associés aux "riches" et aux "racistes" : la fédération réplique à Mathilde Panot (LFI)

Dans un message posté sur X pour inciter à s'inscrire sur les listes électorales, Mathilde Panot a mis dans le même panier "golfeurs", "riches" et "racistes". Inadmissible pour le président de la Fédération française de golf qui lui répond dans un courrier. Il dénonce "des clichés assez démagogiques".

Mais qu'a bien pu faire la cheffe des députés Insoumis pour se mettre à dos le président de la Fédération française de golf ? Dans un courrier daté du 5 février adressé à Mathilde Panot, Pascal Grizot exprime sa surprise et sa tristesse après la lecture d'un de ses récents messages postés sur X. Dans son viseur, un post de l'élue mis en ligne le 4 février sur le réseau social d'Elon Musk, dans lequel elle incite à s'inscrire sur les listes électorales, notamment en vue des européennes du 9 juin prochain. Dans son commentaire et sur les visuels, on peut lire notamment : "Les riches votent ! Les racistes et les golfeurs aussi. Et vous ?"

"Vous assimiliez les joueurs de golf à des catégories de populations que vous semblez ne pas tenir en grande estime", regrette ainsi le président de la Fédération française de golf, soucieux de rappeler à la députée la sociologie de son sport, "dont la pratique continue de se populariser et regroupe désormais plus de 600.000 joueurs en France", autant que le handball, le basket ou le judo, "des disciplines 'amies' qui ne semblent pas faire l’objet du même dénigrement de votre part".

"Nous aurions plaisir à vous rencontrer, pour partager avec vous différentes informations sur la réalité de nos activités, bien loin des clichés assez démagogiques qui peuvent être brandis par certains", poursuit-il. "Le temps est peut-être venu d’organiser une rencontre entre les représentants de votre groupe parlementaire et notre Fédération, afin de faire évoluer la compréhension que vous pouvez avoir de notre sport", ajoute celui qui dit avoir déjà écrit à François Ruffin pour lui proposer une rencontre.