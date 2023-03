Maud Bregeon, l'ex-ingénieure d'EDF en première ligne pour défendre le projet de loi sur le nucléaire

Après des études à Polytech Nantes, la native de Poitiers arrive en région parisienne en 2014, pour travailler chez EDF à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Maud Bregeon se spécialise dans le domaine de la sûreté nucléaire et de la gestion de crise, dans une unité créée après l'accident de Fukushima, chargée d'orchestrer une intervention en cas d'accidents graves. En 2017, elle est mobilisée aux Antilles après le passage de l'ouragan Irma. "Je suis fière d'avoir accédé à ce monde souvent considéré comme réservé aux hommes. J'aime ce métier. On a vraiment les mains dans le cambouis", dit-elle dans un portrait d'elle visible sur le site d'En marche.

Adhérente du mouvement lancé par Emmanuel Macron depuis 2016, celle qui a soutenu Nicolas Sarkozy en 2012 devient référente du parti présidentiel dans son département et est nommée porte-parole du mouvement en 2020. Pendant le confinement, elle squatte les plateaux de télévision pour défendre la politique du gouvernement et se fait connaître des Français comme du président de la République. Elle le défend bec et ongle, et approuve sa volonté de relancer la production d'énergie nucléaire après des années de frilosité. "Ce n'est pas Emmanuel Macron qui a évolué ; c'est la société. J'ai même du mal à en vouloir à Hollande de la fermeture de Fessenheim : Fukushima en 2011 marquait le début de l'hiver du nucléaire", constatait-elle auprès de Libération, dans un portrait titré "le cœur du réacteur" datant de novembre 2022.