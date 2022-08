Mayotte : la création de centres de "redressement" pour mineurs proposée par Darmanin fustigée par la gauche

Une proposition qui a fait bondir la gauche. "Et pourquoi pas le bagne de Cayenne aussi ? Darmanin et son maître Macron continuent leur fuite en avant dans la démagogie d'extrême droite. Cette proposition insensée est une ignominie et une insulte pour Mayotte, les militaires, la réinsertion. Consternant et répugnant", a réagi le député insoumis Bastien Lachaud sur Twitter. "Horrifié ! Absurde et abject ! Tout ça pue le pétainisme, le colonialisme et la xénophobie. Les militaires n'ont pas à faire ça. La sanction et la réinsertion des jeunes délinquants, ce n'est pas la guerre, ni à Mayotte ni ailleurs. Darmanin et Macron racolent l'extrême-droite", a ajouté le député LFI Aurélien Saintoul.