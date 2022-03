Le cabinet de conseil McKinsey a-t-il reçu "900 millions d’euros" du gouvernement en 2021 ?

À 16 jours du premier tour de la présidentielle, plusieurs candidats demandent à ce que la lumière soit faite sur le rôle précis du cabinet de conseil McKinsey, sollicité de nombreuses fois par le gouvernement au cours du quinquennat. À l’instar de Jean Lassalle, qui a dénoncé vendredi 25 mars "un scandale d’Etat" et dit espérer que "les tenants et les aboutissants" de cette affaire soient rendus publics "dans les 15 jours qui viennent". Sur France 2, le candidat a évoqué les sommes allouées à ce cabinet américain pour avoir conseillé l’exécutif sur sa stratégie : "Depuis 2015, nous sommes institutionnellement liés à lui. Nous avons payé 400 millions d’honoraires en 2015 et 900 millions cette année. Et ils n’ont pas payé d’impôts".