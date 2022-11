McKinsey : Olivier Véran réfute toute "dérive" ou "abus" du gouvernement pendant la crise du Covid

Rappelant le mot d'ordre du président Emmanuel Macron de "réduire la voilure sur les contrats passés avec les cabinets privés", Olivier Véran a regretté que l'État n'ait "plus les compétences suffisantes pour, tout seul, arriver à tout gérer". "Il y a eu les programmes de réduction des fonctionnaires dont certains présidents se sont faits les hérauts", a-t-il rappelé. À l'époque, "l'État a considéré que ce n'était plus à lui de garder des fonctionnaires (...) et qu'il passerait par du privé quand il en aurait besoin", a-t-il déploré, appelant à "réinternaliser" certaines compétences manquantes.